المقاومة الفلسطينية: الاحتلال الصهيوني رفض تسلم 7 من محتجزيه من النساء والأطفال وجثث 3 من ذات الفئة ممن قتلوا بسبب قصفه على غزة في مقابل تمديد التهدئة المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الستة الماضية