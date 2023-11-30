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عــاجــل وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل مستوطن وإصابة 8 بينهم 5 بجروح خطيرة في عملية بطولية للمقاومة في القدس المحتلة

المقاومة الفلسطينية: الاحتلال الصهيوني رفض تسلم 7 من محتجزيه من النساء والأطفال وجثث 3 من ذات الفئة ممن قتلوا بسبب قصفه على غزة في مقابل تمديد التهدئة المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الستة الماضية

2023-11-30

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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل مستوطن وإصابة 8 بينهم 5 بجروح خطيرة في عملية بطولية للمقاومة في القدس المحتلة

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