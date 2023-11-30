المقاومة الفلسطينية: التوصل إلى اتفاق على تمديد التهدئة المؤقتة في قطاع غزة لمدة يوم إضافي

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
السفير عطية: جرائم الاحتلال في غزة مثال صارخ على ازدواجية المعايير للدول التي حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها
2023-11-29
حفل وداع للسفير الموريتاني بدمشق بمناسبة انتهاء مهامه
2023-11-29
السفير آلا: ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
2023-11-29
روسيان: واشنطن جلبت المآسي للشرق الأوسط
2023-11-29
المهندس عرنوس يترأس وفد سورية بالقمة العالمية للعمل المناخي في الإمارات
2023-11-29
سورية تحصل على المركز الثاني في المرحلة النهائية لمسابقة (الماسترز المهنية والتقنية) في روسيا
2023-11-29
صباغ يبحث مع بوغدانوف وفيرشينين في موسكو جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واعتداءاته على سورية ولبنان
2023-11-28
محليات
الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية
2023-11-30
السورية للاتصالات تدعو مشتركي خدماتها لإنشاء حسابات دفع إلكتروني لتسديد فواتيرهم
2023-11-29
الحرارة إلى ارتفاع غداً وتحذير من تشكل الضباب في مناطق عدة
2023-11-29
إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في الشركات العامة للكهرباء بالمحافظات
2023-11-29
مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع قانون استصلاح الأراضي الزراعية
2023-11-29
مناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي… أنشطة توعوية لجمعية تنظيم الأسرة بدرعا
2023-11-29
بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين… معرض صور يوثق الجرائم الصهيونية في اتحاد نقابات العمال
2023-11-29
رياضة
بي إس في آيندهوفن يفوز على إشبيلية في دوري أبطال أوروبا
2023-11-29
غلطة سراي يتعادل مع مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا
2023-11-29
تعادل شهبا والتل في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم
2023-11-29
الاتحاد أهلي حلب يخسر أمام غورغان الإيراني ببطولة وصل الدولية لكرة السلة
2023-11-29
مانشستر سيتي يفوز على لايبزيج في دوري الأبطال
2023-11-29
برشلونة يفوز على بورتو ويعبر لثمن نهائي دوري الأبطال
2023-11-29
سوزان حمدان تتوج ضمن الخمسة الأوائل ببطولة دبي في أول مشاركة لسورية ببطولات بناء الأجسام للسيدات
2023-11-27
اقتصاد
الوزير جوخدار يبحث مع السفير الإيراني علاقات التعاون في المجال الصناعي
2023-11-29
معدلات البطالة في روسيا تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
2023-11-29
الطاقة الدولية… 5 دول أنفقت 490 مليار دولار لتحسين كفاءة الطاقة منذ عام 2020
2023-11-29
وول ستريت تفتح على ارتفاع
2023-11-29
مباحثات سورية إيرانية في المركزي لتقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين البلدين
2023-11-29
(12632) طناً كمية القطن المستلمة في مؤسسة حلج وتسويق الأقطان- فيديو
2023-11-29
غرام الذهب يرتفع 12 ألف ليرة في السوق المحلية
2023-11-29
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SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية
السفير عطية: جرائم الاحتلال في غزة مثال صارخ على ازدواجية المعايير للدول التي حرفت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن أهدافها
السفير آلا: ضرورة وقف الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني
المهندس عرنوس يترأس وفد سورية بالقمة العالمية للعمل المناخي في الإمارات
استشهاد طفلين وإصابة آخرين جراء اقتحام قوات الاحتلال جنين ومخيمها
30 أسيراً فلسطينياً جديداً في معتقلات الاحتلال يعانقون الحرية
الحرارة إلى ارتفاع والجو شديد البرودة على المرتفعات الجبلية
المهندس عرنوس يبحث مع وفد إيراني برئاسة محافظ البنك المركزي آفاق تعزيز وتطوير علاقات التعاون
مجلس الشعب يحيل عدداً من مشروعات القوانين إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراستها وإعداد التقارير اللازمة بشأنها
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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل مستوطن وإصابة 8 بينهم 5 بجروح خطيرة في عملية بطولية للمقاومة في القدس المحتلة
المقاومة الفلسطينية: التوصل إلى اتفاق على تمديد التهدئة المؤقتة في قطاع غزة لمدة يوم إضافي
2023-11-30
2023-11-30
mousa
سابق
المقاومة الفلسطينية: الاحتلال الصهيوني رفض تسلم 7 من محتجزيه من النساء والأطفال وجثث 3 من ذات الفئة ممن قتلوا بسبب قصفه على غزة في مقابل تمديد التهدئة المؤقتة اليوم الخميس بنفس متطلبات الأيام الستة الماضية
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وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل مستوطن وإصابة 8 بينهم 5 بجروح خطيرة في عملية بطولية للمقاومة في القدس المحتلة
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