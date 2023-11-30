SCS-NET
الشريط الإخباري
عــاجــل وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل مستوطن وإصابة 8 بينهم 5 بجروح خطيرة في عملية بطولية للمقاومة في القدس المحتلة

المقاومة الفلسطينية: التوصل إلى اتفاق على تمديد التهدئة المؤقتة في قطاع غزة لمدة يوم إضافي

2023-11-30

انظر ايضاً

وسائل إعلام العدو الإسرائيلي تعلن مقتل مستوطن وإصابة 8 بينهم 5 بجروح خطيرة في عملية بطولية للمقاومة في القدس المحتلة

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved