السورية للاتصالات تدعو مشتركي خدماتها لإنشاء حسابات دفع إلكتروني لتسديد فواتيرهم

دمشق-سانا

دعت الشركة السورية للاتصالات كل مشتركي خدماتها إلى إنشاء حسابات دفع إلكتروني عبر إحدى أقنية الدفع المرتبطة بمنظومة مدفوعات ليتاح لهم إمكانية تسديد فواتيرهم إلكترونياً.

وأوضحت السورية للاتصالات عبر صفحتها على الفيسبوك أن هذا الإجراء جاء نظراً لإيقاف خيار التسديد النقدي للفواتير عبر المراكز الهاتفية والذي سيتم سريانه بدءاً من تاريخ 2-1-2024.

يشار إلى أن أقنية الدفع الإلكتروني المرتبطة بمنظومة مدفوعات هي: “خدمة الدفع الإلكتروني لدى المصارف المرتبطة بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية (مدفوعات) وهي المصرف التجاري السوري والمصرف العقاري وبنك بيمو السعودي الفرنسي وبنك سورية الدولي الإسلامي وبنك سورية والمهجر وبنك بيبلوس وبنك سورية والخليج وبنك البركة وبنك الشام والبنك العربي-سورية والمصرف الدولي للتجارة والتمويل ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر” وكذلك شركتا الاتصالات الخلوية من خلال خدمة كاش موبايل لمشتركي خدمات شركة اتصالات إم تي إن وخدمة سيريتل كاش لمشتركي شركة اتصالات سيريتل.

نور يوسف

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