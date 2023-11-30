الطاقة الدولية… 5 دول أنفقت 490 مليار دولار لتحسين كفاءة الطاقة منذ عام 2020

باريس-سانا

ذكرت وكالة الطاقة الدولية أنه تم إنفاق نحو 700 مليار دولار منذ عام 2020 لدعم الاستثمار في كفاءة استخدام الطاقة 70 بالمئة منها أي 490 مليار دولار في خمس دول فقط هي الولايات المتحدة وإيطاليا وألمانيا والنرويج وفرنسا.

وأضافت الوكالة في تقريرها ” كفاءة الطاقة 2023″ أنه “مع تزايد الزخم حول الهدف العالمي المتمثل في مضاعفة التقدم في الكفاءة من مستوى 2022 بنسبة 2 بالمئة إلى 4 بالمئة كل عام حتى عام 2030، فإن الجهود الدولية والجهود المبذولة في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ “كوب 28” تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل كفاءة الطاقة ومسارات الطلب في المستقبل.

ولفت التقرير إلى أنه “لتحقيق صافي انبعاثات صفرية من قطاع الطاقة بحلول عام 2050 وهو أمر ضروري للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري للوصول إلى هدف اتفاق باريس البالغ 1.5 درجة مئوية، يجب مضاعفة التحسينات السنوية في كفاءة استخدام الطاقة ارتفاعا من مستوى 2 بالمئة عام 2022 إلى أكثر من 4 بالمئة سنوياً في المتوسط من الآن حتى عام 2030”.

وكانت الوكالة قالت الأسبوع الماضي إن منتجي النفط والغاز يجب أن يواجهوا خيار الاستمرار في تسريع أزمة المناخ أو أن يصبحوا جزءاً من الحل وهو ما يجب أن يقرروه مع انعقاد مؤتمر المناخ “كوب 28”.

وستعقد قمة مؤتمر المناخ “كوب 28” يوم غد في مدينة إكسبو دبي بالإمارات والتي تستمر حتى الـ 12 من كانون الأول المقبل.

وبحسب التقرير فإن أزمة الطاقة التي بدأت في أوائل عام 2022 أدت إلى تسريع عملية التحول في مجال الطاقة بشكل كبير حيث أصبحت إجراءات سياسات كفاءة استخدام الطاقة عنصراً أساسياً في المبادرات الحكومية على مستوى العالم.

وأضاف التقرير أنه في عام 2023 شهد العالم عاماً أكثر سخونة على الإطلاق، ما هدد بارتفاع استخدام الكهرباء وانبعاثات الكربون بعد أن وضعت درجات الحرارة الشديدة ضغوطاً على أنظمة الكهرباء، ما يتطلب استثمارات كبيرة في البنية التحتية للشبكة وتوليد الطاقة.

وأضاف التقرير أن درجات الحرارة المرتفعة خلال الفترة ما بين أيار وأيلول الماضيين أدت إلى مستويات قياسية من ذروة الطلب في العديد من أكبر البلدان في العالم.

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