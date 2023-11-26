قاسم: المقاومة الخيار الوحيد لتحرير الأراضي المحتلة

بيروت-سانا

أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة هي الخيار الوحيد لتحرير الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن عملية طوفان الأقصى أثبتت أنه لا يمكن هزيمة المقاومة.

وقال قاسم في كلمة له: “المقاومة خيارنا لتحرير الأقصى والقدس ولبنان وكل هذه المنطقة من الضغوطات، كما أن الإنجاز في عملية طوفان الأقصى سيكون مؤشراً للمستقبل على أن المقاومة لا يمكن أن تهزم”.

وأضاف قاسم: “اليوم في زمن المقاومة زمن التضحيات والشهادة والانتصارات وتحقيق الأهداف لن نسمح لدول العالم أن يرسموا لنا مسار حدودنا وتحرير أرضنا، بل نحن نحدد كيف نحرر الأرض”، مشدداً على أنه “نريد تحرير أرضنا تحريراً كاملاً، والخيارات السياسية منسجمة في هذا الاتجاه”.

وأشار قاسم إلى أن “طوفان الأقصى يعد عملاً جباراً عظيماً حفر عميقاً في الكيان الإسرائيلي وستأتي ثماره في المستقبل القريب”، لافتاً إلى أن “جرائم “إسرائيل” لم تحقق أي إنجاز خلال 50 يوماً في غزة”.

من جانبه، قال عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: “إن “إسرائيل” هُزمت في غزة وليس للمهزوم أن يفرض شروطه، وعلى الذين يريدون تسويق الأهداف والمطالب “الإسرائيلية” أن ييئسوا لأننا لن نسمح للعدو في زمن الانتصارات أن يحقق أي مكاسب، ولن نسمح بتغيير أي معادلة من المعادلات التي ثبتناها في تموز 2006″.

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