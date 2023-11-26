بمشاركة المجتمع المحلي والفرق التطوعية… تنفيذ حملة تشجير وتنظيف في منطقة الدويلعة بدمشق

دمشق-سانا

نفذت مديرية البيئة في محافظة دمشق اليوم حملة تشجير ونظافة في حي الأرمن بمنطقة الدويلعة، بهدف التشجيع على حماية البيئة والاهتمام بها، وذلك بمشاركة المجتمع المحلي والفرق التطوعية.

وفي تصريح لـ سانا بين مدير البيئة في محافظة دمشق المهندس هادي الشيخ حسن عواد أن الحملة تهدف إلى تفعيل دور المجتمع المحلي وعمل البلديات والتشجيع على حماية البيئة، من خلال نشر الوعي البيئي وإقامة حملات النظافة والتشجير، لافتا إلى أن هذه الحالة تخلق تنافسا بين الأحياء لتجميلها.

بدورها أوضحت معاونة مدير البيئة ميسم حمادي أن المديرية تعمل على زيادة رقعة المساحات الخضراء من خلال القيام بحملات تشجير وتوعية بيئية في عدد من المدارس والأماكن العامة والحدائق، فيما بينت المشرفة على النادي البيئي بالمديرية مرفت حاج علي أهمية العمل مع المجتمع المحلي وتكثيف زراعة الأشجار في الحدائق والطرقات.

رئيس مركز الصيانة في دائرة خدمات الشاغور علي إبراهيم عقور أشار إلى المشاركة الفعالة من عدة جهات، لمساعدة الفرق التطوعية التي تقوم بحملة التشجير وتعزيل المصارف الصحية وترميم الأرصفة، ولا سيما حول الأشجار.

في حين لفتت المدربة بالنادي البيئي للصغار رهام علي إلى أن عملهم خلال الفترة القادمة سيتركز على زيارة المدارس بشكل دوري، بهدف تعليم الصغار أهمية الاستفادة من مخلفات البيئة عبر إعادة التدوير للحصول على أشكال مفيدة وصديقة للبيئة.

وأشار محمود العدوي أمين وحدة سكنية برابطة العباسيين في اتحاد شبيبة الثورة وإبراهيم الحسين من فريق عمرها التطوعي إلى دور الشباب في الحفاظ على مدنهم جميلة وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والمشاركة في جميع الفعاليات من خلال فريق عمل يتوزع في جميع أحياء وحدائق دمشق.

سكينة محمد – أمجد الصباغ

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