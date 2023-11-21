أمسية قصصية في رابطة الخريجين الجامعيين بحمص

حمص-سانا

تنوعت عناوين الأمسية القصصية التي أقامتها رابطة الخريجين الجامعيين بحمص بمشاركة باقة من الأدباء والقاصين ضمن مقر الرابطة في المدينة وسط حضور عدد من الأدباء والمهتمين.

واستهل الأمسية الروائي وجيه حسن بقصتين الأولى “أحن إلى خبز أمي” تناول فيها الإجرام الصهيوني وما تقوم به “إسرائيل” ضد الشعب الفلسطيني فيما حملت قصته الثانية عبرة عن معاني العطاء والأخلاق وعظمة الأمومة.

واختارت القاصة عبير منون قصتها “أحلام ممنوعة” لتروي معاناة طفل يعيش الأزمة ويعاني الفقر والجوع يعمل لشراء الدواء لأمه المريضة وينام على الرصيف من شدة تعبه حالماً بحياة كريمة والذهاب للمدرسة أسوة بأبناء جيله ليستيقظ من حلمه على ركلة من صاحب أحد المحال التجارية.

واختتم الأمسية الأديب الدكتور جرجس حوراني بثلاث قصص قصيرة واقعية بطريقة ساخرة من مجموعته القصصية “ورق أيلول” حملت عناوين “طباخ روماني” و”أحلام عدنان بوظو” و”حامل المقص”.

رشا محرز

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