المقاومة العراقية تستهدف بمسيرة الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد

بغداد-سانا

استهدفت المقاومة العراقية اليوم قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار العراقية بطائرة مسيرة وحققت فيها إصابات مباشرة.

وقالت المقاومة في بيان لها: إنه “رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزة استهدف رجال المقاومة في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في محافظة الأنبار العراقية بطائرة مسيرة وحققت فيها إصابات مباشرة”.

وكانت المقاومة العراقية استهدفت بعد منتصف الليل الفائت قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة (حرير) شمال العراق بطائرة مسيرة، وحققت فيها إصابات مباشرة.

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