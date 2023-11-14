المكتب الإعلامي في غزة: الاحتلال يروج أكاذيب لتدمير المستشفيات وعلى المجتمع الدولي وقف هذه المهزلة

القدس المحتلة-سانا

أكد المكتب الإعلامي في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يروج أكاذيب ويمارس التحريض تمهيداً لتدمير المستشفيات وقتل من فيها، مطالباً المجتمع الدولي بوقف هذه المهزلة ووقف حرب الاحتلال الوحشية على القطاع.

وقال المكتب في بيان اليوم: “خرج علينا الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي في مؤتمر صحفي مليء بالأكاذيب، عرض خلاله فيديوهات مصنوعة بطريقة متناقضة وغير احترافية وغير منطقية تظهر بشكل واضح مشاهد مركبة وملفقة ومضللة للرأي العام، حيث يندرج هذا في إطار حملة التضليل والتحريض التي يمارسها ضد المستشفيات، وهي محاولة فاشلة لتبرير الجرائم التي اقترفها بقصفه مستشفيات المعمداني والشفاء والإندونيسي والرنتيسي والقدس ومستشفى الأورام وغيرها من المستشفيات والتي راح ضحيتها مئات الشهداء والجرحى ، وكذلك هي محاولة فاشلة لتبرير قتله للمرضى والجرحى والطواقم الطبية وإطلاقه النار والقذائف على النازحين واستهدافه سيارات الإسعاف”.

وأضاف المكتب: “إننا نؤكد أن ما روجه الاحتلال أكاذيب مفضوحة ورواية متناقضة، وجزء من حربه النفسية على شعبنا الفلسطيني وأنها لا تنطلي على الرأي العام، كما أن هذه الأكاذيب تأتي في إطار حملة التحريض والتمهيد لتدمير المستشفيات فوق رؤوس المرضى والطواقم الطبية والنازحين، في جريمة حرب جديدة تتناقض مع القانون الدولي وكل الأعراف والمواثيق الدولية، وتعمق الكارثة الإنسانية في قطاع غزة”.

وأوضح المكتب أنه ثبت سابقاً وبالمخططات الهندسية كذب الاحتلال عندما عرض صوراً قال: إنها مواقع للمقاومة وتبين لاحقاً أنها أماكن لتخزين المياه والوقود لأقسام مجمع الشفاء الطبي المختلفة، مشدداً على أن عمليات التضليل وترويج الروايات الكاذبة تؤكد أن الاحتلال مأزوم ويحاول إقناع العالم بجرائمه وعدوانه المتواصل.

وقال المكتب: “نطالب المجتمع الدولي بوقف هذه المهزلة وهذه الأساليب المكشوفة ورفع الغطاء والضوء الأخضر الذي منحه للاحتلال الإسرائيلي لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأطفال والنساء والمدنيين وضد المستشفيات والمؤسسات الصحية والإغاثية المختلفة، كما نطالبه بوقف الحرب الوحشية على قطاع غزة”.

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