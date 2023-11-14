الأمن الإيراني يلقي القبض على أحد كبار متزعمي الإرهابيين في إقليم خوزستان

طهران-سانا

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية اليوم إلقاء القبض على أحد كبار متزعمي الإرهابيين في محافظة خوزستان غرب إيران.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن مصدر في الوزارة قوله اليوم: “إن عناصر وزارة الأمن تمكنوا من التعرف على أحد متزعمي التيار التكفيري الذي كان يقوم بتجنيد وترويج وتدريب عناصر من هذا التيار في محافظة خوزستان، وألقوا القبض عليه في مخبئه”.

وأضاف المصدر: “إن الشخص المذكور هو أحد عناصر التواصل الرئيسية مع التيار التكفيري والإرهابي العالمي في إيران وكان ينوي مغادرة البلاد والانضمام إلى تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق”.

وسبق أن فككت أجهزة الأمن الإيرانية على مدى الأشهر الماضية العديد من الشبكات الإرهابية التي كانت تعمل على زعزعة الاستقرار في البلاد.

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