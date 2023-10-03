مؤسسة مبدعون من أجل الوطن تكرم عددا من رواد الإبداع لعام 2023

دمشق-سانا

كرمت مؤسسة مبدعون من أجل الوطن اليوم عدداً من رواد الإبداع لعام 2023 في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والفكرية، وذلك في مسرح الحمرا بدمشق.

وتضمنت الفعالية التي أقيمت بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس المؤسسة فقرات فنية موسيقية وغنائية وشعرية إبداعية لعدد من كوادرها.

رئيس مجلس أمناء المؤسسة بهجت عكروش بين أن الأشخاص المكرمين من الذين قاموا بإنجازات مهمة بالنسبة للمجتمع السوري ويساهمون بمرحلة إعادة الإعمار، مشيراً إلى أن أهداف المؤسسة هي رعاية المبدعين من جميع الفئات العمرية لبناء قدراتهم ورعاية التميز العلمي والثقافي والفني لديهم.

بدورها مديرة العلاقات العامة في المؤسسة الدكتورة لينا يزبك أوضحت أن المؤسسة تركز في عملها على تنمية المواهب الإبداعية لدى الشباب مع ربطهم بسوق العمل عبر عدد من الدورات التدريبية والتمكينية بالتشارك مع عدد من الجهات المعنية.

من جانبه رئيس مجلس أمناء مؤسسة سورية بتجمعنا رامي الحلبي لفت إلى أهمية تكريم المبدعين خاصة ممن تركوا الأثر الإيجابي في المجتمع في أثناء الحرب الإرهابية التي تعرضت لها سورية والحصار الاقتصادي الذي تواجهه البلاد.

يشار إلى أن مؤسسة مبدعون من أجل الوطن تهدف لتعميق ثقافة العمل الجماعي وتشجيع الشباب على الإبداع عبر لجان تخصصية وعلمية وتنموية وفنية واقتصادية وقانونية واكتشاف المواهب الإبداعية لدى الأطفال.

مهند سليمان

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