الفيلم الروائي السوري (دم النخل) في مهرجان الباندا الذهبي السينمائي في الصين

بكين-سانا

شارك الفيلم الروائي السوري الطويل “دم النخل” للمخرج نجدة إسماعيل أنزور بعرض خاص ضمن مهرجان “الباندا الذهبي السينمائي” بدورته الأولى في مدينة تشينغدو الصينية.

ويروي الفيلم الذي أنتجته المؤسسة العامة للسينما وكتبته ديانا كمال الدين الأيام الأخيرة من حياة عالم الآثار خالد الأسعد مدير آثار تدمر الذي واجه إرهابيي تنظيم (داعش) أعزل، ورفض أن يسلمهم خرائط الأماكن الأثرية في المدينة، وظلت ترافقه روح الملكة زنوبيا طوال فترة الفيلم ما أعطاه جمالية خاصة.

كما يتحدث الفيلم أيضاً عن عروس الصحراء التي عانت من ويلات الحرب والدمار على أيدي تنظيم (داعش) ومحاولتهم سرقة آثارها وتدمير ما عجزوا عن سرقته تدمير ممنهج، وعن تضحيات الجيش العربي السوري وبطولاته في سبيل تطهير المدينة من الإرهاب وداعميه.

وخلال مشاركته في “منتدى خبراء الباندا الذهبي الثقافي الدولي الأول” أكّد المخرج أنزور أهمية دور المنتدى في التمهيد لعلاقات متينة بين صنّاع السينما وفتح آفاق التعاون والتبادل الثقافي والحضاري.

وتطرق أنزور لمعايير الفيلم وكيفية تعزيز التبادل بين الثقافات والحضارات المختلفة عبر السينما كواحدة من أدوات التأثير الثقافي بين شعوب المنطقة، منوهاً بمشروع الحزام والطريق الذي يصب في بناء “مجتمع المصير الصيني العربي المشترك” لتعزيز التعاون والتبادل الثقافي وخصوصاً بين الصين وسورية لتحقيق التنمية والازدهار لشعبي البلدين.

وأشار أنزور في تصريح لـ سانا إلى أن التنوع الثقافي للأفلام المشاركة في (الباندا الذهبي) وحضور عدد كبير من صنّاع السينما دليل على أن المهرجان يحمل في طياته عبقاً حضارياً وفكراً إنسانياً يسعى لتقديمه للعالم، كما هي سياسة الصين التي تدعو إلى الوفاق والتعاون والتضامن الوثيق بين شعوب المنطقة لبناء مجتمعات متطورة ومتقدمة لمواجهة قوى الشر والعدوان.

يذكر أن مهرجان الباندا الذهبي السينمائي فعالية ثقافية دولية تنظَم كل عامين وتهدف لتعزيز التبادل الثقافي وخلق مجتمع عالمي ذي مستقبل مشترك وتخصص ضمنه 25 جائزة توَزّع على 4 تصنيفات ما بين أفلام ودراما تلفزيونية ووثائقيات إضافة إلى الرسوم المتحركة.

ويضم المهرجان أنشطة متنوعة كليالي سمر الباندا ومنتدى خبراء الباندا ومعرض الأفلام والدراما التلفزيونية.

وكان المخرج نجدة أنزور قد شارك في حزيران الماضي بحفل افتتاح مهرجان شنغهاي في نسخته الـ 25 برفقة العديد من النجوم العالميين.

نجوة عيدة

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc