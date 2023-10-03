سورية تدين الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة كوبا في الولايات المتحدة الأمريكية

دمشق-سانا

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة كوبا في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان تلقت سانا نسخة منه: “سورية تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له سفارة كوبا في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال إلقاء قنبلتين حارقتين على مقر السفارة”.

وأضافت الخارجية إن استهداف البعثات الدبلوماسية عمل غير شرعي ويعتبر انتهاكاً خطيراً للمواثيق والأعراف والقوانين الدولية.

وطالبت سورية برفع اسم كوبا من اللائحة الأمريكية المزيفة للدول الراعية للإرهاب، وإلغاء هذه اللائحة المشينة التي تمارس فيها أمريكا ابتزازاً مكشوفاً للدول التي تعتز بسيادتها وتبرر تدخلها في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

يتبع..