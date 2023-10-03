إكثار بذار درعا يبدأ شحن بذار القمح لفرع المصرف الزراعي بخربة غزالة

درعا-سانا

بدأ فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في درعا شحن بذار القمح لفرع المصرف الزراعي التعاوني في بلدة خربة غزالة، لتأمين احتياجات الفلاحين والجمعيات الفلاحية من البذار.

مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل ذكر في تصريح لمراسل سانا اليوم أن آلية شحن البذار لفروع المصرف الزراعي من شأنها تخفيف أعباء تكاليف النقل على الفلاحين وتلافي الازدحام لجهة استلام البذار أو دفع الثمن، مبيناً أن الكمية المشحونة بلغت حتى تاريخه 200 طن، على أن تتبعها كميات إضافية خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف الزامل: إن لدى الفرع خطة لشحن كميات مماثلة لصالح فرع المصرف الزراعي التعاوني بمدينة الصنمين بعد الانتهاء من فرع خربة غزالة، مبيناً أن فرع إكثار البذار مستمر في عمله بمجال غربلة وتعقيم الأقماح، وبلغت الكمية المغربلة والمعقمة حتى تاريخه 5598 طناً وبمعدل يومي يتراوح بين 80 و100 طن، لافتاً إلى أن لدى الفرع رصيداً خاماً من القمح يبلغ 13900 طن.

وفي سياق متصل بين مدير مركز صوامع الحبوب بمدينة إزرع المهندس أنور الفروان أن المركز يزود مطحنة اليرموك بدرعا ومطاحن دمشق وريفها بالأقماح اللازمة لعملها، وبمعدل يومي يتراوح بين 500 و700 طن، مشيراً إلى أن لدى الفرع رصيداً من القمح يبلغ 50 ألف طن.

ولفت الفروان إلى أنه خلال الشهر الماضي تم إجراء عمليات تعقيم لنحو 7 آلاف طن من القمح لحماية المخزون من الإصابات الحشرية.

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