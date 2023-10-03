اليونان تغلق الملعب الأولمبي التاريخي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

أثينا-سانا

أغلقت السلطات اليونانية الاستاد الأولمبي وهو أكبر ملعب رياضي في البلاد وسط مخاوف تتعلق باستقرار القبة الفولاذية داخل المجمع الرياضي الذي يعد واحداً من أشهر المعالم وشيد خصيصاً لدورة الألعاب الاولمبية في أثينا عام 2004.

ونقلت رويترز عن مسؤولي الاستاد قولهم: إن “جميع الأنشطة ستتوقف إلى أجل غير مسمى بعد أن وجدت دراسة أن سقف الاستاد وكذلك مضمار منافسات الدراجات الوحيد في البلاد يواجهان العديد من المشاكل تتعلق بمعايير السلامة”.

وتقع هذه المنشآت في المركز الرياضي الأولمبي في أثينا وهو أكبر مجمع رياضي في اليونان واستضاف دورة الألعاب الأولمبية عام 2004 ولكنه عانى من التدهور منذ ذلك الحين.

ويستضيف الاستاد الأولمبي الذي يتسع لنحو 70 ألف متفرج الأحداث الرياضية الكبرى على مدار العام بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى حفلات موسيقية خلال الصيف.

وواجهت الحكومة اليونانية انتقادات بسبب الحالة المتداعية للمجمع الأولمبي الذي كانت وعدت بتجديده في عام2021.

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