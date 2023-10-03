الصحة العالمية توصي بلقاح جديد للملاريا

جنيف-سانا

أوصت منظمة الصحة العالمية اليوم باستخدام لقاح ثان للملاريا لكبح المرض الذي ينقله البعوض ويهدد حياة البشر.

ونقلت رويترز عن رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غيبريسوس قوله في مؤتمر صحفي في جنيف: إنه “منذ عامين تقريباً أوصت منظمة الصحة العالمية بالاستخدام واسع النطاق لأول لقاح للملاريا في العالم يسمى آر تي اس اس”.

وأضاف: “اليوم يسعدني أن أعلن أن منظمة الصحة العالمية توصي بلقاح ثان يسمى آر21 ماتريكس ام للوقاية من الملاريا لدى الأطفال المحتمل إصابتهم بالمرض”.

وأشار إلى أنه “تم تطوير اللقاح من قبل جامعة أوكسفورد البريطانية وسيطرح في دول إفريقية في أوائل عام 2024 وسيتوافر في منتصف عام 2024 في دول أخرى”.

وقال غيبريسوس: إن منظمة الصحة العالمية تراجع الآن اللقاح من أجل الإجازة الأولية وهو ختم موافقة منظمة الصحة العالمية ما يمكن التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي واليونيسيف من شراء اللقاح من الشركات المصنعة.

وأضاف: إن “المنظمة أوصت أيضاً بلقاح كيودينجا لشركة تاكيدا للعقاقير ضد حمى الضنك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات و16 سنة ويعيشون في مناطق تمثل فيها العدوى مشكلة صحية عامة كبيرة حيث تنتشر حمى الضنك في المناخين الإستوائي وشبه الإستوائي وهي عدوى فيروسية تنتقل من البعوض أيضاً إلى البشر”.

وينتج معهد الهند للأمصال لقاح آر21 ماتريكس ام بكميات كبيرة ويستخدم مادة ماتريكس ام المساعدة من شركة نوفافاكس.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgenc