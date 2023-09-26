السفير الروسي لدى مينسك: الغرب يمارس ازدواجية المعايير مع أطفال دونباس وأوكرانيا

موسكو-سانا

أكد السفير الروسي لدى بيلاروس بوريس غريزلوف أن الغرب ينطلق من معايير مزدوجة في تقييم مساعدات مينسك وموسكو للأطفال في دونباس والوضع مع الأطفال الأوكرانيين اللاجئين في أوروبا.

ونقلت روسيا اليوم عن غريزلوف قوله: إنه منذ عدة أشهر كان الغرب يروج لحملة إعلامية موجهاً اتهامات لا أساس لها ضد روسيا وبيلاروس بتهمة الترحيل القسري للأطفال من أوكرانيا، وقد أصبحت هذه الكذبة ذريعة للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار قرارات ذات دوافع سياسية.

وشدد على أن روسيا وبيلاروس تقومان بعمل لا مثيل له من أجل لم شمل العائلات وحماية الأطفال المتضررين من تصرفات نظام كييف وتقديم المساعدة اللازمة لهم على عكس الغرب.

هذا ووضعت وزارة الداخلية الروسية في وقت سابق رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي على قائمة المطلوبين.

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