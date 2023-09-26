حملات توعية للهلال الأحمر في درعا حول مرض الكوليرا

درعا-سانا

باشر فرع الهلال الأحمر العربي السوري في درعا حملة توعية حول مرض الكوليرا في مدارس المحافظة وأريافها بهدف رفع الوعي عند الأهالي والأطفال بخطورة هذا المرض والتعريف بأعراضه وسبل علاجه.

رئيس فرع درعا للهلال الأحمر الدكتور أحمد مسالمة ذكر في تصريح لسانا أن الحملة استمرار للحملات السابقة التي بدأت منذ شهر نيسان الماضي وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” مشيراً إلى أن فرق الهلال تقوم بجولات ميدانية للمدارس للتعريف بطرق الوقاية وكيفية التعامل في حالة الإصابة حفاظاً على المجتمع آمناً ونظيفاً.

رضوان الراضي

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