قوة إسرائيلية معادية تعتدي بقنابل دخانية وصوتية على دورية للجيش اللبناني

بيروت-سانا

أقدمت قوة للعدو الإسرائيلي اليوم على اعتداء استفزازي بقنابل دخانية وصوتية، مستهدفة قوة من الجيش اللبناني في الأراضي المحررة من جنوب لبنان.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان لها أن عناصر من العدو الإسرائيلي أقدموا على خرق خط الانسحاب وإطلاق قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني، أثناء مواكبة جرافة تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه العدو الإسرائيلي شمال خط الانسحاب في منطقة بسطرة بالجنوب اللبناني.

وأشار البيان إلى أن عناصر دورية الجيش اللبناني ردوا على الاعتداء بإطلاق قنابل مسيلة للدموع باتجاه عناصر العدو، ما أجبرهم على الانسحاب إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency