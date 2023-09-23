مجموعة سياحية من الولايات المتحدة الأمريكية تزور مدينة بصرى الشام

درعا-سانا

زارت مجموعة سياحية من الولايات المتحدة الأمريكية مدينة بصرى الشام الأثرية بدرعا، وتضم مدرسين ومتقاعدين للاطلاع على معالمها الأثرية.

وفي تصريحات لمراسل سانا، لفتت تارا وهي مدرسة إلى أن زيارتها إلى بصرى تأتي ضمن برنامج للاطلاع على حضارات الشرق القديمة، مبينة أن ما شاهدته في بصرى من آثار تاريخية هو دليل على أهمية المنطقة.

كما أشار بينت وهو متقاعد إلى أن ضخامة الأمكنة وعظمة الصروح تؤكد أن الحضارات القديمة انطلقت من الشرق، فيما اعتبر المتقاعد تيري أن بصرى متحف عالمي يضم تعاقباً فريداً لحضارات متعددة.

وعبرت ميلسيا مدرسة ومهتمة بالآثار، عن سعادتها لما شاهدته من أوابد أثرية في بصرى، وخصوصا المسرح الذي اعتبرته تحفة فنية فريدة من حيث التصميم والبناء.

بدورها أوضحت الدليلة السياحية آثار السالم التي رافقت المجموعة أن ازدياد عدد السياح والوفود القادمة إلى سورية هو دليل تعافي واستقرار القطاع السياحي بعد سنوات طويلة من الحرب.

فيما نوه مدير السياحة بدرعا ياسر السعدي باستمرار توافد السياح إلى سورية، والاطلاع على معالمها الأثرية، لافتاً إلى ضرورة اضطلاع المنظمات الدولية المهتمة بالشأن التراثي بدورها في حماية الآثار.

رضوان الراضي

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