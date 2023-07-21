افتتاح فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 بمشاركة سورية

بيروت-سانا

بمشاركة سورية أطلقت وزارة الشباب والرياضة اللبنانية خلال احتفال في بيروت اليوم فعاليات بيروت عاصمة الشباب العربي 2023 والتي تستمر حتى نهاية العام الجاري.

وقال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال الحفل: إن “هذا اللقاء المهم الذي يجمع أكثر من سبعمائة شاب وشابة من مختلف الدول العربية والمناطق اللبنانية، له معان كثيرة وأهمها جمع الشمل، وهذا ما نحتاج إليه على كل الصعد” مقدماً الشكر لكل من ساهم في إقامة هذا اللقاء.

وحضر حفل الافتتاح 60 شاباً وشابة يمثلون 16 دولة عربية، ويشاركون في المنتدى العربي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ومنظمة اليونيسيف في لبنان كباكورة أنشطة “بيروت عاصمة الشباب العربي 2023”.

حضر الحفل رئيس اتحاد شبيبة الثورة في سورية سومر ظاهر وعدد من مديري ووكلاء وزارات الشباب والرياضة العرب، وعدد من ممثلي المنظمات الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة والاتحادات الشبابية والكشفية.

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