الصحة تؤكد التزامها بتقديم الخدمات الطبية للجميع بمن فيهم الأهل في الشمال السوري

دمشق-سانا

أكدت وزارة الصحة التزامها بتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين في سورية على حد سواء بمن فيهم الأهل في الشمال السوري.

وقالت الوزارة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم: “تُتابع وزارة الصحة بقلق بالغ الأحوال الصحية لأهلنا في الشمال وخصوصاً الأطفال والنساء والمسنين، وتؤكد التزامها بمسؤولياتها لجهة تقديم أي علاج متوافر للمرضى السوريين أينما كانوا عبر وصولهم إلى أقرب منشأة صحية تابعة للدولة السورية ولا سيما مرضى الأورام والأمراض المزمنة على امتداد الجغرافيا السورية”.

وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من واجبها بتقديم الخدمات الطبية لجميع المواطنين في سورية على حد سواء.

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