“ما لم يكتبه شكسبير” مشروع تخرج طلاب قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية

دمشق-سانا

مزج طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية – قسم التمثيل- بين 15 شخصية من شخصيات الكاتب ويليام شكسبير في مشروع تخرجهم الذي يعرض على خشبة المسرح الدائري في مبنى المعهد بدمشق.

ودارت أحداث العرض المسرحي الذي حمل عنوان “ما لم يكتبه شكسبير” وأشرف عليه الأستاذ في المعهد عروة العربي، وكتب نصه الطالب خالد النجار، حول شخصيات مستوحاة من مسرحيات شكسبير الذي دعاهم إلى قصر واحتجزهم في إحدى صالاته حتى يعرفوا من هو القاتل بينهم.

وتطورت أحداث المسرحية بين شكوك وصراع بين الشخصيات إلى أن أجمعوا في نهاية العرض على الطلب من شكسبير أن يعيد كتابتهم من جديد، وتخلل العرض مبارزات وقتال مسرحي من تصميم علاء زهر الدين وعلي اسماعيل، أداها الطلاب ببراعة.

وأكد العربي في تصريح لـ سانا أن مشاريع التخرج تبحث عن التجربة التي تقدم الطلاب بشكل عادل ومتساو.

وعن فكرة المسرحية، أشار العربي إلى أنها ظهرت من خلال دراسة الطلاب في المعهد “المدرسة الكلاسيكية”، لافتاً إلى أن الطلاب شاركوا في مشروع التخرج في جميع مراحله.

وأشار الطالب وكاتب نص العرض خالد النجار إلى أن تشجيع وثقة العربي وطلاب دفعته أعطاه القوة ليكتب سيناريو مشروع التخرج.

يذكر أن العرض مستمر حتى يوم غد الخميس بمشاركة كل من المعد باسل عنيد – براء بدوي – تيما الغفير – جعفر مصطفى – حسن كحلوس – خالد النجار – شيراز لوبيه – عمر نور الدين – فارس جنيد – لانا الحلبي – مازن الحلبي – مراد انطاكيا – مرام اسماعيل – ميرنا المير – ورد عجيب.

كنانة اسماعيل

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