 بوروسيا دورتموند الألماني يعلن انتقال أحد نجومه إلى ريال مدريد

برلين-سانا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني اليوم انتقال لاعبه الإنكليزي جود بيلينغهام رسمياً إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وأفادت تقارير صحفية بأن بيلينغهام وقع على عقد طويل الأمد مع ريا لـ مدريد يمتد حتى صيف 2029، مشيرة إلى أن قيمة صفقة انتقاله إلى النادي الملكي بلغت 103 ملايين يورو، إضافة إلى المكافآت، بينما قد تصل المتغيرات الإضافية إلى 30 بالمئة من المبلغ الثابت.

وانضم بيلينغهام 19 عاماً إلى صفوف بوروسيا دورتموند وصيف بطل الدوري الألماني لكرة القدم في صيف 2020 مقابل 25 مليون يورو قادماً من بيرمنغهام سيتي وشارك معه في 132 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع 25 وتوج معه بلقب بطل كأس ألمانيا.

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