أوبك بلس تتفق على تحديد مستوى جديد لإنتاج النفط بداية عام 2024

فيينا-سانا

أعلنت أوبك بلس التوصل إلى اتفاق على تحديد مستوى جديد لإنتاج النفط عند 40.46 مليون برميل يومياً اعتباراً من بداية عام 2024.

وقال التكتل في بيان اليوم عقب اجتماع لوزراء أوبك بلس في فيينا: “اتخذت مجموعة أوبك بلس قراراً بتعديل حجم إنتاج النفط، بهدف الحفاظ على استقرار سوق النفط، وإرساء ظروف تسمح بالتنبؤ بحركته على المدى الطويل”.

وتعمل دول أوبك بلس الآن على خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2023 كجزء من الاتفاق.

وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك نية روسيا تمديد خفضها الطوعي لإنتاج النفط البالغ 500 ألف برميل يومياً حتى نهاية كانون الأول 2024 كإجراء احترازي.

وقال نوفاك: “لم تكن هناك أي خلافات مع السعودية، فنحن دائماً نجد حلولاً مشتركة، وعلى مدار السنوات الماضية عمل اتفاقنا لصالح السوق والدول المشاركة في الاتفاق، وليس فقط لصالح المصدرين وإنما المنتجين أيضا”.

بدوره أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أن السعودية ستقوم بتنفيذ خفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط الخام مقداره مليون برميل يومياً ابتداء من تموز، وقال خلال مؤتمر صحافي عقب الاجتماع: “إن هذا الإجراء سيسري ابتداء من تموز لمدة شهر قابلة للتمديد”.

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