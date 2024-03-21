لافروف: روسيا وشركاؤها لن يسمحوا بمحاولات التدخل في آليات اتفاق (أوبك بلس)

موسكو-سانا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم أن بلاده وشركاءها لن يسمحوا بمحاولات التدخل في آليات تنظيم سوق النفط العالمية ضمن اتفاق “أوبك بلس”.

وقال لافروف خلال مقابلة مع برنامج “النفط” الوثائقي: إن الدول الأعضاء في أوبك بلس ومن بينها روسيا والسعودية “تهتم بإخلاص، انطلاقاً من مصلحة دولها ورعاياها، بضمان استقرار أسعار النفط وتوفير أرباح مقبولة للدول المنتجة للنفط، وفي الوقت نفسه أن تبقى أسعار النفط على مستوى جذاب للمشترين”.

وفي سياق آخر، أعرب لافروف عن أمله في ألا تنساق واشنطن وراء مطالب كييف، وتوافق على خفض سقف سعر النفط الروسي إلى 30 دولاراً، الأمر الذي قد يعود بنتائج خطيرة على الولايات المتحدة نفسها.

يذكر أن أوبك بلس هي تحالف للدول الثلاث عشرة الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، وعشرة من شركائهم انطلق في العام 2016 ويجتمع بشكل دوري لبحث الأوضاع في سوق النفط وإستراتيجية الإنتاج لإدخال تعديلات على كميات إنتاج النفط إذا دعت الحاجة.

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