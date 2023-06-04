شفيونتيك إلى رابع أدوار بطولة رولان غاروس للتنس

باريس-سانا

تأهلت البولندية ايغا شفيونتيك صاحبة المركز الأول في التصنيف العالمي إلى الدور الرابع من بطولة رولان غاروس لتنس السيدات.

وجاء تأهل شفيونتيك بعد فوزها على الصينية وانغ شينيو المصنفة 80 عالمياً بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6-0 و6-0 في مباراة استغرقت 51 دقيقة .

وستواجه شفيونتيك “22” عاماً في الدور المقبل الفائزة من مواجهة الكندية بيانكا أندرييسكو المتوجة ببطولة الولايات المتحدة 2019 والأوكرانية ليسيا تسورينكو.

وفي وقت سابق اليوم انسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالمياً والفائزة ببطولة ويمبلدون من البطولة قبل مباراتها في الدور الثالث بسبب المرض والمعاناة من مشاكل في الجهاز التنفسي.

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