SCS-NET

شفيونتيك إلى رابع أدوار بطولة رولان غاروس للتنس

2023-06-03

باريس-سانا

تأهلت البولندية ايغا شفيونتيك صاحبة المركز الأول في التصنيف العالمي إلى الدور الرابع من بطولة رولان غاروس لتنس السيدات.

وجاء تأهل شفيونتيك بعد فوزها على الصينية وانغ شينيو المصنفة 80 عالمياً بمجموعتين نظيفتين بنتيجة 6-0 و6-0 في مباراة استغرقت 51 دقيقة .

وستواجه شفيونتيك “22” عاماً في الدور المقبل الفائزة من مواجهة الكندية بيانكا أندرييسكو المتوجة ببطولة الولايات المتحدة 2019 والأوكرانية ليسيا تسورينكو.

وفي وقت سابق اليوم انسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنفة رابعة عالمياً والفائزة ببطولة ويمبلدون من البطولة قبل مباراتها في الدور الثالث بسبب المرض والمعاناة من مشاكل في الجهاز التنفسي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

بغياب أسطورتها… بطولة رولان غاروس للتنس تنطلق الإثنين

باريس – سانا تنطلق يوم الإثنين القادم في العاصمة الفرنسية باريس بطولة رولان غاروس للتنس

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved