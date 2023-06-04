رئيسي: طهران مستعدة للتعاون مع أي دولة تريد التعاون معها

طهران-سانا

أكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي استعداد بلاده للتعاون مع أي دولة تريد التعاون معها، وللوقوف في الوقت ذاته بوجه أي دولة تريد المواجهة معها.

ولفت رئيسي في كلمة اليوم عشية الذكرى الـ 34 لرحيل الإمام الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران إلى أن المقاومة تحولت اليوم إلى عنوان سياسي بارز على الصعيد الدولي، وسر ذلك هو عدم الاستسلام وتعزيز القوة أمام الأعداء، منوهاً بإنجازات المقاومة في لبنان وإلحاق الهزائم بالكيان الإسرائيلي.

وأشار رئيسي إلى تحول قطاع غزة في الوقت الراهن إلى مركز للمقاومة في وجه الكيان الصهيوني.

وأوضح الرئيس الإيراني أن استراتيجية بلاده هي بناء البلد بطريقة ثورية وسريعة ودون توقف والعمل الدائم ما يجعلها ترد بذلك على العقوبات المفروضة عليها وتحبط الحرب المركبة التي يشنها الأعداء ضدها.

وشدد رئيسي على أن الحرب الإعلامية التي تخاض ضد إيران ستبوء بالفشل.