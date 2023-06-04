زاخاروفا: واشنطن غير قادرة على الفصل بين ملف الحد من التسلح والسياق السياسي

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخارفا أن الولايات المتحدة غير قادرة على فصل ملف الحد من التسلح عن السياق السياسي العام في العلاقات مع روسيا.

وقالت زاخاروفا رداً على سؤال حول تصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان بشأن الحد من التسلح: “تواصل واشنطن بعناد تجاهل الأسباب التي أدت إلى الأزمة الحالية في هذه المسألة، كما يواصل ممثلو الولايات المتحدة التظاهر بأن هذه الأزمة لا علاقة لها بالسياسة الأمريكية العدائية العلنية تجاهنا، والتي اكتسبت في المحصلة الشكل النهائي لحرب هجينة شاملة ضد روسيا الاتحادية”.

وشددت زاخاروفا على أن الولايات المتحدة لن تنجح في فصل الجوانب العملية للحد من التسلح عن السياق السياسي العام في علاقتها مع روسيا ولا ينبغي لأحد أن يتوهم ذلك.

ولفتت زاخاروفا إلى أن موسكو ترى أن إثارة هذه المسألة ليست مبررة وهي في الواقع لا تحتوي على أي نقاط جديدة بشكل أساسي من شأنها أن تستجيب للمخاوف الروسية وتأخذ مواقفها في الاعتبار.

وقالت: “نحن نتحدث عن نفس الدعوات المزعجة لروسيا بشأن استئناف التعاون على الفور مع الولايات المتحدة في مجال الحد من التسلح، ووضع اتفاقية جديدة لتحل محل معاهدة ستارت التي تنتهي في عام 2026 وبالطبع بشروط أمريكية”.

وتابعت زاخاروفا: “لم نر أي مؤشر على أنه من أجل التزام واشنطن المعلن بالحد من التسلح فإنها مستعدة للتخلي عن هدف إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وإخراجها فعلياً من الساحة الدولية بصفتها دولة ذات سيادة ولاعباً سياسياً”.

وفي وقت سابق أشارت الخارجية الروسية إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تتجاهل الأسباب التي أدت إلى الأزمة بشأن معاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).

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