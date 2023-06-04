1300 طالب من مختلف المحافظات في اختبار تحديد المستوى الأول للماراثون البرمجي للصغار واليافعين

دمشق- سانا

شارك 1300 طالب من مختلف المحافظات اليوم في اختبار تحديد المستوى الأول للماراثون البرمجي للصغار واليافعين لعام 2023 الذي تنظمه إدارة الأولمبياد العلمي السوري في هيئة التميز والإبداع بالتعاون مع مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان تلقت سانا نسخة منه أن الاختبار أجري في مراكز الجامعة الافتراضية السورية بالمحافظات لفئة الصغار ممن تتراوح أعمارهم بين 8 و11 عاماً.

وأشارت الهيئة إلى أنه سيتم فرز المتقدمين ضمن مستويين (مبتدئ ومتقدم) لينتقلوا بعدها إلى مرحلة التدريب، ومن ثم المنافسات علماً بأنه سيتم قبول جميع المتقدمين.

وكان 1477 طالباً ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و 16 عاماً من مختلف المحافظات شاركوا في اختبار تحديد المستوى الأول الذي أقيم السبت الماضي لفئة اليافعين.

ويهدف الماراثون البرمجي إلى رفع السوية العلمية العامة وتعزيز مهارات التحليل المنطقي لدى الصغار واليافعين من خلال تعليمهم لغات البرمجة النصية والرسومية وتوفير التدريب البرمجي بما ينعكس إيجاباً على تحصيلهم العلمي.

كما يعمل الماراثون على توفير محتوى علمي مفيد ومفتوح متوافر باللغة العربية في مجال البرمجة والمعلوماتية يؤمن وسيلة داعمة لتعليم علوم الحاسب في المرحلة المدرسية ورفع مستوى معارف ومهارات الطلاب من خلال المشاركة في مسابقات عالمية ورعاية المتميزين في هذا المجال.

هيلانه الهندي

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