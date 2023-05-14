في ذكرى النكبة.. المجلس الوطني الفلسطيني يطالب المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية وإنهاء الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جدد المجلس الوطني الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه معاناة الشعب الفلسطيني واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وأكد المجلس الوطني اليوم في بيان نقلته وكالة وفا بمناسبة الذكرى الـ 75 للنكبة على أن القضية الفلسطينية تتعرض لمخاطر غير مسبوقة جراء قيام الاحتلال بضم مساحات واسعة من الضفة الغربية وانتهاكه المتواصل للمقدسات وخاصة في مدينة القدس التي يمارس الاحتلال فيها أبشع أساليبه العنصرية الرامية إلى تهويدها وتقسيم المسجد الأقصى أو هدمه.

ودعا المجلس الوطني أبناء الأمة العربية والاسلامية وكل أحرار العالم إلى القيام بالفعاليات المطلوبة وكل ما من شأنه الدفاع عن المسجد الأقصى والقدس والتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتصدى للاحتلال الفاشي.

وتحيي الأمم المتحدة غداً الذكرى الـ 75 لنكبة الشعب الفلسطيني لأول مرة منذ عام 1948 من خلال قرار اعتمدته الجمعية العامة في نهاية شهر تشرين الثاني الماضي ونص على اعتبار الـ 15 من أيار من كل عام يوماً لإحياء ذكرى هذه النكبة.

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