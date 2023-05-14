ألف خط هاتفي جديد في مركز هاتف بصرى الشام بريف درعا

درعا-سانا

أنهت ورشات العمل الفنية توسعة مركز هاتف بصرى الشام بمحافظة درعا من خلال زيادة عدد الخطوط الهاتفية التي بلغت ألف خط تلبية للاحتياجات المتزايدة للخدمات الهاتفية.

رئيس المركز فيصل السويدان أشار إلى أن هذه التوسعة توفر الخدمات لشريحة من المواطنين في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة، لافتاً إلى أن عدد الخطوط الهاتفية وبوابات انترنيت تراسل الحالية العاملة في الخدمة هي 1800 خطاً هاتفياً و1700 بوابة.

وأشار السويدان إلى أن المركز لا يعمل على مدار الساعة نتيجة لانقطاع الكهرباء ونقص المحروقات.

ومن المتوقع تزويد المركز بـ 1024 بوابة مع نهاية العام الحالي توضع بالخدمة.

رضوان الراضي

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