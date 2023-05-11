خبير عسكري روسي: التصدي لحوالي 100 مسيرة أوكرانية حاولت استهداف فعاليات عيد النصر

موسكو-سانا

أعلن الخبير العسكري الروسي سيرغي ليبوفوي أن النظام الأوكراني حاول استهداف فعاليات عيد النصر في روسيا بحوالي 100 طائرة مسيرة تم التصدي لها جميعاً.

ونقلت وكالة نوفوستي عن ليبوفوي قوله: “في الـ 9 من آيار كان هناك حوالي 100 هجوم بطائرات مسيرة، تم إطلاقها من أراضي أوكرانيا ومن أراضي منطقة موسكو على أمل أن تتمكن إحداها بطريقة ما من الوصول إلى الساحة الحمراء، وإحداث بعض الأضرار هناك إلا أنه نتيجة إجراءاتنا وإجراءات وحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي تم تحييد بعض هذه الطائرات وهبط بعضها الآخر والبقية تم تدميرها”.

ولفت ليبوفوي إلى أنه تم استخدام طائرات مسيرة أمريكية التصميم يصل مداها الأقصى إلى 800 كيلومتر لأول مرة، مشيراً إلى أنه من الممكن استخدام الطائرات المسيرة من هذا النوع للاستطلاع والهجوم على حد سواء.

وأوضح أنه تم إطلاق هذه الطائرات من أراضي أوكرانيا، حيث تم إسقاط بعضها في بيلغورود وكورسك وفورونيج وكالوغا.

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