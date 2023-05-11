الخارجية الفلسطينية تدين استمرار الصمت الدولي عن جرائم الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها استمرار المجتمع الدولي بصمته عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ولفتت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أن رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو يستغل ازدواجية المعايير الدولية للتغطية على تلك الجرائم التي ارتكبتها قواته في الضفة الغربية وقطاع غزة المحاصر على مسمع ومرأى العالم، والتي أسفرت عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى، بينهم أطفال ونساء.

واعتبرت الخارجية أن بعض الدول المنحازة إلى هذا الكيان الغاصب لأرض فلسطين، والتي تبرر جرائمه تشجعه على الاستمرار فيها في خرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 25 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب 76 آخرون بجروح جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم الثالث.

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