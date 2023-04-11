زاخاروفا: منع بريطانيا بث وقائع من مجلس الأمن الدولي استعراض

موسكو-سانا

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قيام بريطانيا بمنع بث وقائع اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي، خصص للإجراءات الروسية لإجلاء الأطفال من منطقة النزاع، مؤكدة أنه استعراض.

ونقل موقع روسيا اليوم عن زاخاروفا قولها على تلغرام: مؤخراً منعت بريطانيا بث وقائع اجتماع غير رسمي لأعضاء مجلس الأمن الدولي وفقاً لـ “صيغة آريا”، تم تخصيصه لعرض الإجراءات الروسية لإجلاء الأطفال من منطقة النزاع، مضيفة: إن هذا بحد ذاته استعراض دوري للرقابة الحقيقية من جانب سلطات لندن.

وتابعت زاخاروفا: إنه لم يقم أحد بمنع بث الوقائع لجلسات مجلس الأمن الدولي، أو اللقاءات وفق “صيغة آريا” حتى عندما يصدر عن ممثلي لندن أو جيرانهم الهراء الصريح والأكاذيب المكشوفة مثل أنبوب كولن باول، وأكاذيب الخوذ البيضاء، وقضية سكريبال وغيرها، متسائلة أين هي حرية الكلمة، وحرية التعبير التي يستميت الغرب في الدفاع عنها أحياناً.

وأوضحت المتحدثة باسم الوزارة أن البريطانيين يزعمون أن الدافع خلف تصرفهم هو الرغبة في منع نشر المعلومات المضللة المزيفة على منصة الأمم المتحدة، ولكن من الذي أثبت أن الأمر مزيف ومضلل حتى قبل أن يصدر وينتشر.

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