السورية للتجارة بحمص: خطة للتوسع الأفقي وزيادة كمية المواد وأصنافها

حمص-سانا

بين أحمد شعبان مدير فرع السورية للتجارة بحمص أن خطة العمل تتضمن تجهيز وافتتاح صالات جديدة في عدد من أحياء المدينة ومناطق الريف، إضافة إلى دعم صالات الريف بعدد إضافي من المواد وزيادة كميتها.

وأشار شعبان في تصريح لمراسلة سانا إلى أنه تم مؤخرا افتتاح صالة بمنطقة تلكلخ ويتم العمل على إنجاز صالة جديدة بقرية المشرفة وافتتاحها خلال اليومين القادمين، كما يتم التجهيز لافتتاح صالة جديدة بحي القرابيص بحمص.

ولفت شعبان إلى أنه مع حلول الشهر الكريم تم رفد كل الصالات بالمواد الغذائية والتموينية ومختلف متطلبات الشهر الفضيل واحتياجاته، مشيراً إلى أن فرع السورية للتجارة مع بداية الشهر الكريم طرح ثلاث سلات رمضانية، وبما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.

وبالنسبة لتوزيع المواد عبر البطاقة الإلكترونية أشار شعبان إلى أن التوزيع مستمر وبنسب جيدة، حيث بلغت نسبة توزيع السكر 61 بالمئة، والرز 48 بالمئة، وفي السكر المباشر 56 بالمئة، والبرغل 55 بالمئة.

وأكد شعبان أن مبيعات الفرع منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم تجاوزت العشرة مليارات ليرة، مبينا أن صالات السورية مستمرة بالعمل بشكل يومي حتى وقت الإفطار.

سانا جالت على عدد من صالات السورية للتجارة في حمص ورصدت آراء عدد من المواطنين في صالتي الكرامة والغوطة، حيث أشار كل من عمار التركماني وأحمد العلي إلى توافر مختلف المواد الأساسية بالصالات، مطالبا بتوسيع التشكيلة السلعية وزيادة كمياتها، بينما لفتت سارة المغربي أثناء شرائها للمنظفات إلى ضرورة خلق المنافسة لجذب المستهلكين بما يصب في مصلحة المواطن، وخاصة في ظل تباين الأسعار في السورية للتجارة مقارنة مع مثيلاتها في السوق.

وفي ريف حمص الغربي بمنطقة تلكلخ طالب كل من محمد درويش وزياد العلي وزاهر الخليل بضرورة رفد الصالات بالمواد بشكل مستمر وبتشكيلة واسعة توازي التشكيلة الموجودة ضمن صالات المدينة، إضافة إلى زيادة عدد الصالات، وذلك لتوفير أعباء النقل وتكاليفه على المواطنين.

صبا خير بك

نشرة سانا الاقتصادية

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