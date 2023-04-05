زراعة الحسكة تحدد خطة زراعة القطن بزيادة 250 هكتاراً عن الموسم الماضي

الحسكة-سانا

حددت مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي في محافظة الحسكة المساحات المخطط زراعتها بمحصول القطن للموسم الحالي بـ 6800 هكتار، موزعة في مختلف مناطق الاستقرار الزراعي المنتشرة في المحافظة.

وأوضح مدير دائرة الإنتاج النباتي في مديرية الزراعة المهندس جلال بلال في تصريح لمراسل سانا أنه وفقاً لإقبال الفلاحين على زراعة محصول القطن، وبناء على الموازنة المائية في مختلف مناطق المحافظة التي يعتمد عليها الفلاح لسقاية محصوله سواء الآبار الجوفية أو المسطحات المائية والسدود، فقد تمت زيادة المساحة المخططة للزراعة بما يقارب 250 هكتاراً عن المساحة المخططة خلال الموسم الماضي البالغة 6754 هكتاراً.

وبين بلال أن الفلاحين بدؤوا بعمليات التحضير لزراعة القطن عبر القيام بفلاحة وحراثة الأراضي، للبدء بعدها بعملية البذار والزراعة والتي من المتوقع البدء بها نهايات الشهر الحالي بالنسبة للمناطق الجنوبية والشرقية، وتستمر عادة حتى مطلع شهر حزيران ولا سيما للفلاحين الذين يحصدون أراضيهم المزروعة بالشعير بشكل مبكر بهدف زراعتها بالقطن .

من جهتهم طالب عدد من فلاحي المحافظة باتخاذ عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تساعد في تحسن واقع زراعة القطن، وتطبيق الخطة الفرعية لزراعته.

الفلاح أحمد السعود من أهالي ناحية تل براك دعا الجهات المعنية بالواقع الزراعي إلى ضرورة مساعدة الفلاح لتأمين البذار المكفولة، وذلك بعد معاناة استمرت لعدة سنوات، متمثلة بشراء الفلاح البذار المجهولة من الأسواق والتي غالباً ما تكون ذات إنتاجية ضعيفة، وغير قادرة على مواجهة الآفات الزراعية والحشرية.

وأكد الفلاح خضر العواد من أهالي ناحية ريف تل حميس ضرورة افتتاح مركز لشراء الأقطان في المحافظة لتشجيع الفلاحين على الزراعة، ومن ثم التسويق على أن يكون في منطقة ريف القامشلي التي تقع تحت حماية الجيش العربي السوري أسوة بمراكز شراء الأقماح، إضافة إلى ضرورة تحديد تسعيرة شراء مجزية تراعي تحقيق هامش ربح جيد للفلاح والمزارع، وبما يسهم في إنجاح الموسم ويضمن تسويق أكبر كمية منه.

نزار حسن

نشرة سانا الأقتصادية

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency