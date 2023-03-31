بذكرى عيد الطالب.. تكريم الطلبة المتطوعين الذين ساهموا بتخفيف آثار كارثة الزلزال في حلب

دمشق-سانا

بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لعيد الطالب العربي السوري كرّم المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية خلال حفل مركزي في رحاب جامعة حلب الطلبة المتطوعين المشاركين بالاستجابة لكارثة الزلزال المدمر الذي ضرب سورية في السادس من شباط الماضي، وذلك على مدرج الشهيد باسل الأسد الجامعي.

وشمل التكريم 600 طالب وطالبة من الجامعات الحكومية والخاصة في المحافظة من المتطوعين الذين ساهموا بتخفيف آثار كارثة الزلزال، كما تم تقديم شهادات فخرية لذوي الطلاب المتوفين جراء الزلزال، وعرض فيلم وثائقي عن مناسبة عيد الطالب.

وفي كلمة لها نوهت دارين سليمان رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية باستجابة الطلبة ودورهم في مواجهة تداعيات الكارثة عندما كانوا في مقدمة المتطوعين للأعمال الإغاثية وخاصة في جامعة حلب، مثبتين قدرة شباب سورية على التفاعل والمبادرة.

وأشارت سليمان إلى أن الاتحاد أطلق مؤخراً منصة “صلة” كأول منصة إلكترونية تفاعلية للخدمات الطلابية في سورية وستكون صلة الوصل بين الاتحاد والطلاب للتعرف على طموحاتهم وآرائهم وهمومهم ومعالجة الصعوبات والمشكلات التي تواجههم من خلال خطط وبرامج الاتحاد المستقبلية.

بدوره لفت الدكتور ماهر كرمان رئيس جامعة حلب في كلمة مماثلة إلى أهمية تعزيز وترسيخ ذكرى عيد الطالب كتاريخ مجيد للحركة الطلابية في أذهان ونفوس الأجيال المتعاقبة من طلبة الجامعات والمعاهد، مشيراً إلى أن اتحاد الطلبة منذ وقوع الزلزال المدمر وجه كل فرقه التطوعية لتقديم العون الفوري ومساعدة السكان المتضررين من الزلزال وإسعاف المصابين إضافة للتبرع بالدم.

وفي لقاءات مع سانا أعرب عدد من الطلاب المكرمين عن شكرهم لهذا التكريم حيث رأى كل من محمد الشاب وعوني مسراوي وزاهر عطار وجودي ريا من جامعات قرطبة والشهباء وإيبلا أن التكريم يعني لهم الكثير ولاسيما أنه جاء للاحتفاء بهم لما قدموه من جهد لأعمال الإغاثة والإنقاذ ومساعدة الأهالي المتضررين من الزلزال طوال عدة أسابيع، منوهين بالدعم والمساندة التي حصلوا عليها من اتحاد الطلبة.

حضر الحفل أمين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور والدكتور إبراهيم حديد أمين فرع جامعة حلب للحزب وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد ورؤساء الجامعات الخاصة في حلب وعمداء الكليات.

ويحتفل طلبة سورية بعيدهم في الـ 30 من شهر آذار من كل عام إحياء لذكرى انعقاد المؤتمر التأسيسي الأول لطلبة سورية عام 1950 في مدينة اللاذقية.

آلاء الشهابي

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