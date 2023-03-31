لافروف: الغرب يشارك بصورة مباشرة في الحرب ضد روسيا

موسكو-سانا

أوضح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده لم يعد بإمكانها تحمل المسار الذي يسلكه الغرب عبر مشاركته بصورة مباشرة بالحرب ضدها وانحيازه إلى النظرية النازية وتطبيقها.

وقال لافروف في مقابلة مع وكالة الأنباء الكوبية برينسا لاتينا: إن “هذا الخيار الغربي أفضى إلى إعلان حرب مختلطة ضد روسيا الاتحادية تنفذ على أيدي جنود أوكرانيين وبناء على أوامر من نظام كييف” موضحاً أن الغرب لم يستخدم نظام كييف فقط لتدمير كل شيء يمت بصلة إلى روسيا بل لخلق تهديدات مباشرة لأمن روسيا الاتحادية على أراضي أوكرانيا من خلال إقامة قواعد عسكرية وبنى تحتية أخرى لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

وأكد لافروف أنه دون الغرب كان الأمر سينتهي منذ فترة طويلة وسيتم القضاء على التهديدات التي كانت جاثمة فوق صدور جميع السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا منذ بداية الانقلاب في عام 2014.

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