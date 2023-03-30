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إصابة عسكريين اثنين جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط مدينة دمشق

2023-03-30

دمشق-سانا

أصيب عسكريان ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي استهدف بالصواريخ نقاطاً في محيط مدينة دمشق.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أنه “حوالي الساعة الواحدة وعشرين دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها”.

وأضاف المصدر: إن العدوان “أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

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