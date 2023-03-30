الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى

القدس المحتلة-سانا

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته الوحشية المتواصلة بحق الأسرى، ولإنقاذ حياة الأسير وليد دقة الذي يدخل عامه الـ 39 في معتقلاته.

وأشارت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى أنها تتابع باستمرار قضية الأسير دقة مع الجهات الأممية ذات العلاقة ولا سيما في ظل التدهور المتسارع بحالته الصحية في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى المرضى في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية ذات الصلة والتي ترتقي لمستوى جرائم الحرب.

والأسير دقة 60 عاماً من بلدة باقة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 ويعتقله الاحتلال منذ الـ 25 من آذار عام 1986 ويعتبر أحد أبرز الأسرى الذين ساهموا في العديد من الخطوات النضالية للحركة الوطنية الأسيرة.

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