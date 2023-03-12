العراق تطلق مبادرة لزراعة خمسة ملايين شجرة

بغداد-سانا

أطلق رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم مبادرة لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات البلاد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للشياع حسب وكالة الأنباء العراقية (واع) “أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أطلق من البصرة مبادرة كبرى لزراعة 5 ملايين شجرة ونخلة في عموم محافظات العراق”.

وتم إطلاق هذه المبادرة خلال مؤتمر العراق للمناخ الذي يعقد في مدينة البصرة الواقعة في أقصى جنوب البلاد، وبحضور سفراء ومسؤولين من الأمم المتحدة.

وشهد العراق خلال الربيع الماضي عشرات العواصف الترابية التي أنتجت مشاكل في التنفس لدى الآلاف ممن اضطروا للذهاب إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وأرغمت السلطات على إغلاق المدارس والإدارات العامة بشكل مؤقت وتعليق الرحلات الجوية، ومن بين الإجراءات المتخذة للحد من هذه الظاهرة تتحدث السلطات عن إنشاء أحزمة خضراء حول المدن تشكل رادعاً أمام العواصف الترابية.

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