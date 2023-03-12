نسيم وتالا… يافعان من السويداء جمعتهما موهبة العزف والتفوق الدراسي

السويداء-سانا

كما جمعت مدرسة المتفوقين الثانية في محافظة السويداء اليافعين نسيم نزار مراد وتالا مالك محمود جمعتهما موهبة العزف وشغف الموسيقى ضمن أحد المعاهد الموسيقية في مدينة شهبا بما يبشر بمستقبل علمي وفني مهم لهما.

وبحسب تالا 13 عاماً فإنها بدأت بالعزف قبل ثلاث سنوات بعد تأثرها بسماع ألحان آلة الأورغ وهي تلامس قلبها وتستهويها، وانطلاقاً من كون الموسيقى تزرع الابتسامة والأمل والتفاؤل في الحياة.

وذكرت تالا خلال حديثها لنشرة سانا الشبابية أن مستواها تطور تباعاً مع التدريب المتواصل وتمكنت من عزف العديد من الأغاني وخاصة لفيروز، كما شاركت بحفلتين في المركز الثقافي بمدينة شهبا ما حفزها أكثر على الاهتمام بموهبتها.

ولم يقتصر العزف عند تالا على آلة واحدة فقط، بل هي تجيد أيضاً العزف على البيانو، وتأمل بدخول المعهد العالي للموسيقى مستقبلاً تماشياً مع سعيها للاستمرار بالتفوق في دراستها ودراسة أحد الفروع الجامعية المحببة بالنسبة لها.

أما اليافع نسيم 14 عاماً، فوجد بالتدريب الأكاديمي للعزف على آلة الأورغ منذ أربع سنوات فرصة لإظهار ما لديه من إمكانيات وترجمة لحالة عشقه للموسيقى التي بدأت معه في سنين طفولته المبكرة كما ذكر.

والعزف أصبح ملازماً لليافع نسيم في تفاصيل حياته حيث لا يكتفي بما يتلقاه من تدريبات في المعهد المنتسب إليه، بل يتعب على نفسه ضمن المنزل ويحاول الاستماع لكبار العازفين، والاستفادة من تجاربهم بما يخدم تطوير موهبته.

وأشار نسيم إلى أن مشاركته بحفلات موسيقية بهذا العمر تشجعه للعمل على تطوير موهبته وإثبات حضوره موسيقياً بين أفراد مجتمعه والتعب ليصبح مستقبلاً عازفاً متمكناً ومشهوراً، بحيث يكون العزف لديه متكاملاً مع إمكانياته العلمية التي يرغب بتوظيفها بعد إنهاء دراسته في خدمة أبناء بلده.

ووفقاً لمدير معهد القيصر للموسيقى المدرس ثائر الصحناوي فإن نسيم وتالا يتميزان بحس العزف الإفرادي والجماعي، وساعدهما المواظبة على التدريب وتشجيع الأهل على تطوير موهبتهما واحتراف العزف وذلك رغم صغر سنهما.

عمر الطويل

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