مراسل سانا في دير الزور: قافلة مساعدات عراقية جديدة تدخل معبر البوكمال وتحمل مواد إغاثية

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الجالية السورية في الإمارات تقدم مساعدات للمتضررين من الزلزال
2023-02-10
رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: سنقدم المساعدات اللازمة لسورية لأن للرياضة دوراً مهماً في إعادة بناء المجتمعات
2023-02-10
قداس عن أرواح ضحايا الزلزال في مدينة سيدني الأسترالية
2023-02-10
أوسيتيا الجنوبية: مستعدون لتقديم جميع المساعدات للشعب السوري
2023-02-10
جمعية الصداقة العربية النمساوية: العقوبات الغربية تفاقم معاناة متضرري الزلزال في سورية
2023-02-10
زاخاروفا: الغرب يتجاهل ضحايا الزلزال في سورية
2023-02-10
الخارجية الإماراتية: نقدم كل سبل الدعم لمتضرري الزلزال في سورية
2023-02-10
محليات
السورية للطيران تتكفل بنقل أي تبرعات أو مساعدات إغاثة مجاناً من محطاتها الخارجية
2023-02-10
مساجد سورية تقيم صلاة الغائب على أرواح ضحايا الزلزال
2023-02-10
تسيير قافلة مساعدات إغاثية من أهالي يبرود للمتضررين في جبلة
2023-02-10
مبادرة شباب المحبة تعمل على إيصال المساعدات للمتضررين من الزلزال في اللاذقية
2023-02-10
انتشال أربعة جثامين خلال عمليات رفع الأنقاض في بناء الريحاوي المدمر في جبلة
2023-02-10
الأشغال العامة والإسكان: دليل عمل لفرق التقييم الإنشائي للمباني المتضررة جراء الزلزال
2023-02-10
الأمانة السورية للتنمية بالتعاون مع المؤسسات الأهلية تتابع تجهيز الطعام للمتضررين في حماة
2023-02-10
رياضة
نائب رئيس الاتحاد الرياضي العام: مبادرات رياضيي سورية واجب وطني وإنساني
2023-02-09
ريال مدريد يفوز على الأهلي المصري ويتأهل لنهائي كأس العالم للأندية
2023-02-09
الأندية والصالات الرياضية باللاذقية تستقبل مئات المتضررين جراء الزلزال
2023-02-08
يوفنتوس يفوز على ساليرنتانا في الدوري الإيطالي
2023-02-08
منتخب سورية لكرة السلة للناشئات يتوج بلقب بطولة غرب آسيا
2023-02-06
فضية لسورية في بطولة العالم للبلياردو
2023-02-06
الاتحاد الرياضي العام: تعليق الأنشطة الرياضية وتكريس الجهود لمساعدة المتضررين من الزلزال
2023-02-06
اقتصاد
المركزي: السماح لجميع المصارف وشركات الصرافة بافتتاح فروعها أيام الجمعة والسبت
2023-02-09
لقبول التبرعات… التجاري السوري يستمر بالعمل يومي الجمعة والسبت
2023-02-09
تعويض البيوت الزراعية المتضررة جراء التنين البحري ضمن مطالب فلاحي طرطوس
2023-02-09
بدء توزيع بذار البطاطا المستوردة على الفلاحين في حماة
2023-02-09
ارتفاع أسعار النفط
2023-02-09
افتتاح وول ستريت على انخفاض
2023-02-08
أكثر من 1.5 مليار ليرة تبرعات صناعيي ورجال أعمال حمص للمتضررين جراء الزلزال
2023-02-08
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الشريط الإخباري
مجلس الوزراء: المناطق المتضررة في حلب واللاذقية وحماة وإدلب نتيجة الزلزال مناطق منكوبة
المركزي يوضح طريقة إجراء التحويلات الخارجية للتبرع بخصوص كارثة الزلزال
وفد برلماني عراقي يصل إلى سورية للتضامن والوقوف معها
الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يطلعان على أوضاع مصابي الزلزال وعمليات الإنقاذ المستمرة في حلب
واشنطن تواصل فرض إجراءاتها غير الشرعية ضد سورية وتستثني فقط (معاملات الإغاثة من الزلازل) لـ 180 يوماً
خلال وقفة تضامنية… طلبة الجالية في كوبا يطالبون برفع الحصار الجائر عن سورية
وصول 3 طائرات قادمة من الإمارات إلى مطار دمشق الدولي محملة بمساعدات إغاثية
تسيير قافلة مساعدات إغاثية من أهالي دير الزور إلى المتضررين من الزلزال
عبد اللهيان لغوتيريش: ضرورة زيادة المساعدات الدولية لأهالي المناطق المتضررة بالزلزال في سورية
ممثلو الهيئات الأهلية التطوعية في لبنان يؤكدون وقوفهم إلى جانب سورية
مراسل سانا في دير الزور: قافلة مساعدات عراقية جديدة تدخل معبر البوكمال وتحمل مواد إغاثية
2023-02-10
2023-02-10
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وقفة تضامنية في كوبا للمطالبة برفع الحصار الجائر عن سورية
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