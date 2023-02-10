رئيس اللجنة الأولمبية الدولية: سنقدم المساعدات اللازمة لسورية لأن للرياضة دوراً مهماً في إعادة بناء المجتمعات

لوزان-سانا

أكد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ أن اللجنة تقف إلى جانب الشعب السوري والرياضيين السوريين في محنتهم، من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب سورية يوم الإثنين الماضي.

وقال باخ خلال اتصال هاتفي مع رئيس اللجنة الأولمبية السورية فراس معلا: قلوبنا ومشاعرنا مع جميع عائلات السوريين الذين تضرّروا، ومن بينهم عائلات الرياضيين، مشيراً إلى أن ظروف هذه الكارثة الطبيعية مأساوية للغاية، واللجنة الأولمبية الدولية ستقدم المساعدات اللازمة لأن الرياضة لها دور مهم في إعادة بناء المجتمعات، ومن واجبنا مساعدة الناس في هذه الظروف للعودة إلى حياتهم الطبيعية.

بدوره عبر رئيس اللجنة الأولمبية السورية فراس معلا عن شكره للجنة الأولمبية الدولية عن تعاطفها ومشاعرها وعما كل ما ستقدمه من مساعدات، مبيناً أن رياضيي سورية يقدمون كل ما يملكون من جهد لمد يد العون لأخوانهم المتضررين جراء المصاب الجلل الذي ألم ببلدنا الحبيب سورية.

محمد الخاطر

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