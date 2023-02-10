دفعة مساعدات غذائية وإغاثية من أهالي السويداء تصل إلى اللاذقية

اللاذقية-سانا

وصلت مساء اليوم دفعة مساعدات من مواد غذائية وإغاثية مقدمة من أهالي محافظة السويداء لمتضرري الزلزال في اللاذقية تسلمها فريق الأمانة السورية للتنمية.

وقال نبيه بكري رئيس غرفة تجارة وصناعة السويداء في تصريح لمراسلة سانا: إن المبادرة التي حملت عنوان “من الأهل.. إلى الأهل” جاءت بهمة الأهالي وتوجيه من محافظ السويداء للوقوف إلى جانب المتضررين من الزلزال الذي تأثرت به اللاذقية والاطمئنان عليهم والاطلاع على احتياجاتهم لتقديم ما أمكن من المساعدة لأن جراحهم هي جراحنا، مؤكداً أن السوريين الذين صمدوا لأكثر من 12 عاماً من الحرب والحصار الجائر والعقوبات الاقتصادية قادرون على النهوض من جديد بهمة الشعب وقيادته الحكيمة.

بدوره مدير الأمانة السورية للتنمية باللاذقية راني صقر بين أن ما نراه اليوم من تضامن بين السوريين الذين هبوا لمساعدة بعضهم ليس غريباً أبداً عن هذا الشعب الأصيل الذي لم تتمكن سنوات الحرب من تغيير معدنه الطيب بل زادته ألفة ومحبة وتكاتفاً، مضيفاً: إن توزيع المساعدات يتم وفق احتياجات مراكز الإيواء.

رشا رسلان

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency