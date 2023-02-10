موسكو: واشنطن تضغط على الدول الإفريقية لمنعها من حضور القمة الروسية الإفريقية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة تمارس الضغوط على الدول الإفريقية التي ترغب بالمشاركة في القمة الروسية الإفريقية الثانية هذا العام.

ونقلت وكالة نوفوستي عن سفير المهام الخاصة بالوزارة رئيس الأمانة العامة لمنتدى الشراكة الروسية الإفريقية أوليغ أوزيروف قوله اليوم: “بلا شك كل ذلك موجود في المجال العلني ومن السهل قراءة ذلك في الإنترنت بناء على التصريحات التي يدلي بها الشركاء الغربيون بمن فيهم من يقدمون إلى دول إفريقية وهذا ابتزاز سافر”، مشيراً إلى أن الدول الإفريقية هي دول ذات سيادة تمتلك استقلالها والإرادة السياسية الخاصة بها وبوسعها أن تتخذ القرارات التي تتجاوب مع مصالحها الوطنية بنفسها.

يشار إلى أن القمة الروسية الإفريقية ومنتدى روسيا إفريقيا الاقتصادي عقدت عام 2019 في مدينة سوتشي جنوب روسيا، وناقشت مجموعة واسعة من القضايا المشتركة بينها حالة وآفاق العلاقات بين روسيا وبلدان القارة الإفريقية وتطوير الروابط في المجالات كافة.

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