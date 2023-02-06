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بايرن ميونخ يفوز على فولفسبورج في الدوري الألماني

2023-02-05

برلين-سانا

فاز فريق بايرن ميونخ على نظيره فولفسبورج بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل أهداف فريق بايرن ميونخ كل من اللاعبين الفرنسي كينجسلي كومان هدفين في الدقيقة الـ 9 والـ 14 وتوماس مولر في الدقيقة الـ 19 وجمال موسيالا في الدقيقة الـ 73, بينما سجل لفولفسبورج اللاعب كامينسكي في الدقيقة الـ 44 وماتياس سفانبيرج في الدقيقة الـ 80 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة يحتل بايرن ميونخ حالياً المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فولفسبورج المركز السابع برصيد 29 نقطة.

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