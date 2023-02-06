ناشرون سوريون مشاركون في معرض القاهرة للكتاب: نحمل رسالة العلم والثقافة

القاهرة-سانا

نوه الناشرون السوريون المشاركون في معرض القاهرة الدولي للكتاب بأهمية هذه المشاركة التي تحمل رسالة العلم والثقافة، لافتين إلى التفاعل الجماهيري مع الإصدارات السورية في مختلف المجالات.

وقال صلاح الدين نكمة من دار زهرة المستقبل في تصريح لمراسل سانا في القاهرة: إن معرض القاهرة يعد من المعارضة المهمة لدور النشر في العالم، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من دور النشر السورية تشارك فيه بإصدارات غنية ومتنوعة بالعلوم والمعرفة لاقت تجاوباً وإعجاباً كبيراً لدى زوار المعرض، وقدمت رسالة محبة لجميع الشعوب بمختلف اللغات.

من جهته بين عماد الرفاعي من دار العماد للنشر أن مشاركة دور النشر السورية في المعرض مهمة جداً وهناك إصرار دائم منها على المشاركة، لأنها تعتبر منفذاً لتواجد الدور السورية في المعارض الدولية، منوها بالإقبال الجماهيري الكبير على المعرض.

بدورها قالت أمينة عثمان من دار تموز ديموزي: إن الدار تسعى للتواجد بكل المعارض العربية والدولية لتحمل رسالة العلم والثقافة إلى الجميع، مشيرة إلى أن معرض القاهرة يعتبر من أهم المعارض، وهناك نية للمشاركة الغنية والفاعلة فيه دائماً.

وقال هيثم الغزالي من دار نينوى: إن الدار تشارك في المعرض منذ 23 عاماً من دون انقطاع، وتقدم إصداراتها التي تثري المكتبة العربية والعالمية لما تحتويه من ثقافة وعلوم وآداب، لافتاً إلى أن معرض القاهرة من أهم المعارض العالمية لما فيه من تلاقي الثقافات.

من جهته قال زياد المخللاتي من دار العصماء: إن المشاركة السورية في الفعاليات الدولية مستمرة وهي بازدياد وخاصة معرض القاهرة الدولي للكتاب من خلال إصدارات متنوعة في مجالات مختلفة كالأدب والتاريخ والكتب التربوية.

وقال وائل قدور من دار اليمامة: إن المشاركة السورية بالمعرض حظيت بإقبال الجميع وإعجابهم، حيث تواجدت دور النشر السورية بكثافة وحملت من الإصدارات والعناوين ما أثار شهية القارئ العربي الذي يتطلع للحصول على الإصدارات السورية، لما تحتويه من مواد ثقافية قيمة.

يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعقد في دورته الـ 54 خلال الفترة من الـ 25 من كانون الثاني الماضي وحتى السادس من الشهر الجاري، ويشارك فيه 1047 ناشراً مصرياً وعربياً وأجنبياً من 53 دولة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency