حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

دمشق-سانا

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدداً من الطرق في محافظات اللاذقية وحماة وريف دمشق غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تساقط وتراكم الثلوج أو تشكل الجليد.

وبينت الإدارة في نشرتها مساء اليوم حالة الطرق في تلك المحافظات كما يلي:

محافظة اللاذقية…

طريق جوبة برغال- الغاب غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

طريق مركبة- مقامات بني هاشم غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

طريق صلنفة- محطة البث سالك بصعوبة بسبب تساقط الثلوج.

محافظة حماة…

طريق جورين- صلنفة سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

طريق شطحة- جوبة برغال غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

محافظة ريف دمشق…

طريق السحل- المشرفة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

طريق عسال الورد- رنكوس سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

طريق عسال الورد- يبرود سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

طريق قطنا- كفرقوق سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

طريق قطنا- قلعة جندل- بقعسم- الريمة- عرنة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب، وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق، والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرة إلى أنها خصصت الأرقام الهاتفية 5422703-5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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